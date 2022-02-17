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Köpek tartışması kanlı bitti! Komşusunu av tüfeğiyle vurdu

17.02.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta bahçesinde 3 av köpeği besleyen Mehmet A. ile karşı komşusu Emrah Ç. arasında kavga çıktı. Kavgada av tüfeğiyle vurulan Mehmet A. (62), ağır yaralandı.

Köpek tartışması kanlı bitti! Komşusunu av tüfeğiyle vurdu

Olay, saat 16.00 sıralarında Uşak'ta Kemalöz Mahallesi 2. İbadullah Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, müstakil evinin bahçesinde 3 av köpeği besleyen Mehmet A. ile karşı komşusu Emrah Ç. (34) arasında köpekler nedeniyle tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİYLE KOMŞUSUNU VURDU

Mehmet A. bahçesinden, Emrah Ç.'nin bulunduğu evin camına taş attı. Bunun üzerine öfkelenen Emrah Ç. ise evden aldığı av tüfeğiyle Mehmet A.'ya ateş açarak sol omzundan ve göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Öte yandan, iki komşu arasında daha önceden husumet olduğu belirtilirken, şüpheli Emrah Ç., olaydan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. (DHA)

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Uşak
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