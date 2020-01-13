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  4. Köpek tartışması ölümle sonuçlandı

Köpek tartışması ölümle sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

Sivas’ın Divriği ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıkan tartışmada tüfeğin ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.İddiaya göre, Divriği ilçesi Kesme köyünde çobanlık yapan C.K.

Sivas’ın Divriği ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıkan tartışmada tüfeğin ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Divriği ilçesi Kesme köyünde çobanlık yapan C.K. (22), aynı köyde yaşayan Cihat Arı (30) ile köpek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada C.K.’nin üzerindeki tüfeğin ateş alması sonucu Arı, ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzincan İliç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. C.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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