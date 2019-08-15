Köpek tartışmasında komşusu ve oğlunu öldürdü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Niksar ilçesinde köpeklerin dövüşmesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada İbrahim Kayışkıran (59) ile oğlu Yusuf Kayışkıran (30) av tüfeğiyle öldürüldü. Şüpheli Hacı Mustafa G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Kapıağzı köyünde yaşandı. Uzunoğlu Mahallesi’nde komşu olan İbrahim Kayışkıran ile Hacı Mustafa G. (46) arasında köpeklerin dövüşmesi nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hacı Mustafa G., İbrahim ve oğlu Yusuf Kayışkıran’a av tüfeğiyle ateş açtı. Ağır yaralanan baba ve oğlu ambulansla kaldırıldıkları Niksar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri şüpheli Hacı Mustafa G.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

