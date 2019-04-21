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Köpek ve kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 14:25 | Son Güncelleme

Kazada Çeşme Motosiklet Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Yayla hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde köpek ve park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Çeşme Motosiklet Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Yayla'nın (52) kullandığı 35 AED 388 plakalı motosiklet, köpeğe ve park halindeki kamyona çarptı.

Ağır yaralanarak Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan Yayla, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın, Yayla'nın aniden yola çıkan iki sokak köpeğine çarpmamak için manevra yaptığı sırada meydana geldiği, motosikletin çarptığı köpeğin telef olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kamyon köpek trafik kazası

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