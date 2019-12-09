HABER

Köpek ve kombi dahi çalan hırsızlar polisten kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 18:11 | Son Güncelleme

Denizli’de son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 270 şahıs yakalanırken, aralarında köpek ve kombi hırsızlığına karışanların da bulunduğu 25 kişi tutuklandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 2-8 Aralık tarihleri arasında toplam 79 bin 678 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunun yapıldığı ve sorgulama sonucunda aranması olan 270 şahsın yakalandığı bildirildi.

Denizli’de son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 270 şahıs yakalanırken, aralarında köpek ve kombi hırsızlığına karışanların da bulunduğu 25 kişi tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 2-8 Aralık tarihleri arasında toplam 79 bin 678 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunun yapıldığı ve sorgulama sonucunda aranması olan 270 şahsın yakalandığı bildirildi. Aynı tarihler arasında kent genelinde 530 asayiş olayı meydana gelirken, aralarında köpek hırsızlığının da olduğu olaylara karışan 320 şüpheliden 262’si yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 72’si gözaltına alınırken, 25’i şahıs çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Meydana gelen olaylarda 5 tabanca ile çalıntı 1 motosiklet, 1 kamyon, 1 kamyonet, 2 adet cep telefonu, 1 adet delici matkap, 3 adet çalıntı köpek, 1 adet kombi ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

PARTNER Kainatın en güzeli seçildi! Kainatın en güzeli seçildi!
Şırnak'ta şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildiŞırnak'ta şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi
Tekstil atölyesinde çıkan yangın korkuttuTekstil atölyesinde çıkan yangın korkuttu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak

Türkiye'den Nobel kararı!

Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın

Ölü bulunan istihbarat subayının evinin önünde gizemli görüntü!

Son dakika: Yargıtay'dan Özel Hava Alay Komutanlığı'ndaki darbe davasında karar

14 kişi ağırlaştırılmış müebbet almıştı! Yargıtay’ın kararı belli oldu

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Polis kıyafetiyle yakalandı 'Dizi setinde çalışıyorum' dedi

Polis kıyafetiyle yakalandı, kendini böyle savundu

İstanbul Bağcılar'da ortalık karıştı: 1 ölü

Bağcılar'da ortalık karıştı: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.