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Köpek yavrularını donmaktan son anda kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 10:11 | Son Güncelleme

Dün akşam başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kar yağışı Başken'te sokak hayvanlarının zor anlar yaşamasına neden oldu. Keçiören'e bağlı Ayvalı Mahallesi'nde donmak üzere olan 3 yavru köpek de mahallenin gençleri tarafından kurtarıldı.

Karton ve tahta parçalarıyla kulübe yapan gençler, evlerinden getirdikleri battaniyelerle de dondurucu soğuğa karşı önlem aldı. Köpeklerin karnını da doyuran gençler kulübe yanında ateş yakarak yavruların ısınmalarını sağladı.

Başkentte, dün akşam başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kar yağışı sonrası donmak üzere olan 3 köpek yavrusuna mahalleli sahip çıktı.
Keçiören'e bağlı Ayvalı Mahallesi'ndeki bir parkta havlama sesleri duyan vatandaşlar, dışarı çıktıklarında 3 köpek yavrusunun soğuktan titrediğini gördü.
Bunun üzerine mahalle sakinleri karton ve tahta parçalarıyla kulübe yaparken, üç genç de evlerinden getirdikleri battaniyelerle hayvanları dondurucu soğuğa karşı korudu.
Evlerinden yemek de getiren gençler, kulübe yanında ateş yakarak köpeklerin ısınmasını sağladı.
Yavrulara sahip çıkan mahalle sakinlerinden Serhat Mücahit Damkalı (18) kuzenleri Eyüp Baran Damkalı (17) ve Melih Boran Damkalı (16) ile gece saat 03.00'e kadar köpeklerin yanından ayrılmadı.
Serhat Mücahit Damkalı, havlama sesleri üzerine dışarı çıktıklarını ve bu sırada karşılarına çıkan 3 yavru köpeğin soğuktan donmak üzere olduğunu gördüklerini belirtti.
Mahallede oturan bazı vatandaşların da dışarı çıkarak yavrular için seferber olduğunu aktaran Damkalı, karton ve tahta parçalarıyla bir kulübe yaptıklarını anlattı.

'EVDEN BATTANİYE VE SICAK YEMEK GETİRDİK'

'EVDEN BATTANİYE VE SICAK YEMEK GETİRDİK'
Damkalı, hayvanlar için evden battaniye ve sıcak yemek getirdiklerini dile getirerek, "Onlara daha iyi bir koşul sunmak için çeşitli çalışmalarda bulunduk. Kulübenin etrafına ateş yakarak hayvanları ısıttık. Onların daha iyi yaşamaları için gece yarısına kadar elimizden geldiğince yardımcı olduk." dedi.
Sokak hayvanlarına her fırsatta sahip çıktıklarını belirten Damkalı, evlerinden getirdikleri battaniyeleri köpeklerin üşememesi için kulübenin altına serdiklerini söyledi.
Damkalı, "Hayvanları yaktığımız ateşin kenarına getirdik çünkü titriyorlardı soğuktan. Şu an üşümelerini biraz da olsa gidermiş olduk." diye konuştu.
Soğuk kış günlerinde sokakta kalan hayvanların zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Damkalı, yiyecek bulamayan hayvanlar için açık alanlara yiyecek bırakılması çağrısında bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Keçiören köpek kar kış

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