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Köpek yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2020 23:20 | Son Güncelleme

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sulama havuzuna düşerek mahsur kalan 4 köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Köpek yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Eşen Mahallesi Uzun Duvar mevkisinde vatandaşlar sulama havuzundan köpek sesleri geldiğini duydu.

Boş sulama havuzunda 4 köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ 4 KÖPEK YAVRUSUNU KURTARDI

İtfaiye ekipleri merdiven yardımı ile su havuzuna inerek 4 köpek yavrusunu mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan 4 köpek yavrusuna su verilerek, Seydikemer Hayvanseverler Derneği yetkililerine teslim edildi. (İHA)

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