Köpek yavrusu kadını silahla vurdu!

ABD'nin Oklahoma eyaletinde akıl almaz bir olay meydana geldi. Polis ve sağlık görevlileri yaşanan olaya şaştı kaldı.

44 yaşındaki Tina Springer isimli kadın 79 yaşındaki Brent Parks ve Parks'ın yavru Labrador köpeği Molly ile arabanın içindeyken, hemzemin geçitte trenin geçmesini bekliyorlardı.

Tren geçerken 7 aylık Molly, silahın saklı olduğu ön koltuğun kol dayama yerinde zıpladı.

Köpeğin sıçraması silahın sarsılmasına ve ateş almasına neden oldu. 44 yaşındaki Tina bu akıl almaz kaza nedeniyle bacağından vuruldu.

Parks, hemen acil servisi aradı ve Tina'nın çok kanaması olduğunu söyledi.

Şaşıran sağlık memurları geldiğinde Parks'ın hikayesine uygun olarak kol dayama yerinde silah izlerini buldu.

Enid Police Departmanı'ndan Robert Norton yaptığı açıklamada, "İlk kez bir köpeğin bir insanı vurduğunu duyuyorum. Ateşli silahları taşıdığınızda güvenli bir yerde tuttuğunuza emin olun. Bu çok önemli" dedi.

Polis, olaydan şüphelenmek için bir nedenleri olmadığını açıkladı.

