HABER

Köpek yavrusu kadını silahla vurdu!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2019 10:59 | Son Güncelleme

Ülke bu olayı konuşuyor. ABD'de bir köpek yavrusu kadını silahla vurdu.

Köpek yavrusu kadını silahla vurdu!

ABD'nin Oklahoma eyaletinde akıl almaz bir olay meydana geldi. Polis ve sağlık görevlileri yaşanan olaya şaştı kaldı.

44 yaşındaki Tina Springer isimli kadın 79 yaşındaki Brent Parks ve Parks'ın yavru Labrador köpeği Molly ile arabanın içindeyken, hemzemin geçitte trenin geçmesini bekliyorlardı.

Tren geçerken 7 aylık Molly, silahın saklı olduğu ön koltuğun kol dayama yerinde zıpladı.

Köpeğin sıçraması silahın sarsılmasına ve ateş almasına neden oldu. 44 yaşındaki Tina bu akıl almaz kaza nedeniyle bacağından vuruldu.

Parks, hemen acil servisi aradı ve Tina'nın çok kanaması olduğunu söyledi.

Şaşıran sağlık memurları geldiğinde Parks'ın hikayesine uygun olarak kol dayama yerinde silah izlerini buldu.

Enid Police Departmanı'ndan Robert Norton yaptığı açıklamada, "İlk kez bir köpeğin bir insanı vurduğunu duyuyorum. Ateşli silahları taşıdığınızda güvenli bir yerde tuttuğunuza emin olun. Bu çok önemli" dedi.

Polis, olaydan şüphelenmek için bir nedenleri olmadığını açıkladı.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...Kim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...
'ABD askerleriyle SDG birlikte çalışmaya devam ediyor''ABD askerleriyle SDG birlikte çalışmaya devam ediyor'
'Operasyon IŞİD'i yeniden diriltme riski taşıyor''Operasyon IŞİD'i yeniden diriltme riski taşıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek yavrusu silah vurmak

En Çok Okunan Haberler

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'ABD askerleriyle SDG birlikte çalışmaya devam ediyor'

'ABD askerleriyle SDG birlikte çalışmaya devam ediyor'

'Operasyon IŞİD'i yeniden diriltme riski taşıyor'

'Operasyon IŞİD'i yeniden diriltme riski taşıyor'

ABD'de yeni kriz patladı! Trump'tan 'gitme' talimatı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

Son dakika: Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

Son dakika: Almanya'da savaş uçağı düştü

Almanya'da savaş uçağı düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.