Köpekbalığına yapılan otopsi 'katili' ortaya çıkardı!

Araştırmacılar bu saldırıları nihayetinde bölgede görülen iki katil balinayla ilişkilendirdi. Balinaların köpekbalıklarına yüksek besleyici özelliği bulunan ciğerleri için saldırdığı düşünülüyor.

2017’den bu yana ülkenin kıyılarında katil balinaların köpekbalıklarına saldırdığı bildiriliyor. Başlangıçta bilim insanları ciğerleri sökülmüş başka türde köpekbalığı buluyordu ancak daha sonra büyük beyazlar da bunlara dahil oldu.

Karaciğeri yırtılıp açılmış, neredeyse yetişkin bir diğer beyaz köpekbalığının sahilde olduğunu duymak, tam anlamıyla şaşırtıcı ve inanması güçtü.

Bilim insanı, söz konusu saldırılardan sonra köpekbalığı ölülerinin genelde kıyıya vurmadığını ve bu nedenle bilimsel araştırmaların nadiren mümkün olduğunu belirtti:

Newsweek’in haberine göre, balıkçı kasabası Gansbaai’de sahile vuran 6 köpekbalığının otopsi lerine katılan bir bilim insanı, köpekbalıklarının balinalar tarafından “kesin ve düzgün” şekilde nasıl “yırtılıp açıldığını” anlattı.

Saatler süren otopsiler sırasında ekibin köpekbalıklarının her kısmını titizlikle incelediğini söyleyen Towner, “tekne yaralanması ya da olta ipi” gibi ölüme neden olabilecek başka hiçbir ize rastlamadıklarını ekledi.

Hayvan 60 kiloluk ciğeri sökülmüş biçimde orada yatarken, bu çok açıktı.

Yırtıp açma biçiminin başka köpekbalığı türlerinde gözlemlenenlerle tıpatıp aynı olduğunu belirten Towner, bu saldırı biçimini şöyle açıkladı:

Cilt yüzeyinin hemen altı, köpekbalığını açmak ve ciğerini çıkartmak için mükemmel bir yer. İki hayvanın kalbi de sökülürken bir erkeğin testisinin de alındığını düşünüyorum. Bunlar vücut boşluğuna çok yakınlar.

Katil balinaların Güney Afrika açıklarına gelmesiyle birlikte False Bay gibi bölgelerde yaygın görülen büyük beyaz köpekbalıkları ortadan kayboldu. San Francisco açıklarında yapılan önceki araştırmalar da iki tür bir araya geldiğinde köpekbalıklarının alanı bir süre sonra terk ettiğini gösteriyor.

Ancak Güney Afrika’da aşırı avlanma gibi pek çok başka etkenin de bu gizemli kayıplarda payı olabileceği düşünülüyor. Bölgede balıkçılık ve kirlenme gibi insan kaynaklı faktörlerin köpekbalığı sayısını katil balinalardan önce de azalttığı biliniyor.

