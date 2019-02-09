Köpekbalıklarının jakuzisi: İsrail kıyıları

Bu deniz canlıların doğal olmayan bir fenomenden etkilendikleri düşünülüyor.Soğuk kış aylarında, Tel Aviv'in yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki kıyı kasabası Chadera'nın sığ sularında bazen 50 ila 100 köpekbalığı görülüyor. Dört yıl boyunca köpekbalıklarının Akdeniz'in doğu kesiminde ne yaptığını inceleyen deniz araştırmacısı Ejal Bigal, bu kadar büyük bir kum köpekbalığı ve esmer köpekbalığı popülasyonu görülmesinin çok nadir bir olay olduğunu söylüyor.

Bigal, son 100 yılda Akdeniz köpekbalıklarının yüzde 95'inin yok olduğunu belirtiyor. Bu balıklar kıyıya yakın sığ suları tercih ettikleri için balıkçılar tarafından daha hızlı yakalanıyorlar. Ek olarak, kum köpekbalıkları (Carcharhinus plumbeus) geç ürüyorlar - genellikle ancak 20 yıl sonra. Nesli tükenmekte olan bu türden bir çok örneği aynı yerde görmek ise daha da şaşırtıcı olan bir durum.

Hayfa Üniversitesi'deki bilim insanlarına göre, köpekbalıklarını kıyıya yakın bir elektrik santralinden denize pompalanan ılık su cezbediyor olabilir. Çünkü köpekbalıklarının toplandığı yer tam da burası. Bigal, "Jakuzinin ortası" diyerek şaka yapmayı da ihmal etmiyor.