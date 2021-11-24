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Köpekle cinsel ilişkiye girdiği görüntüleri ortaya çıkan kadına 20 yıl hapis

24.11.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 yaşındaki bir çocuğa ve köpeğe cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Angeline Lodice isimli kadın, şartlı tahliye olmadan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Köpekle cinsel ilişkiye girdiği görüntüleri ortaya çıkan kadına 20 yıl hapis

ABD'nin Louisiana eyaletinde 4 yaşındaki bir çocuğu oral yoldan taciz eden ve köpekle cinsel ilişkiye girerken görüntüleri ortaya çıkan Angeline Lodice, 2014'te tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLERİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU KABUL ETTİ

4 yaşındaki çocuğun babası, taciz olayını kanıtlamak için mahkemeye bir video kaydı sundu. Lodice, çocuğa taciz anlarının yer aldığı videodaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti ancak daha sonra ifadesini değiştirerek, bunu istem dışı yaptığını ve kendisine ilaç verildiğini söyledi.

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KÖPEKLE İLİŞKİYE GİRERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Lodice'nin bir köpekle cinsel ilişkiye girdiği anların yer aldığı bir video ortaya çıktı. Bu video yayılmadan yetkililer tarafından duruma el atıldı.

İKİ AYRI SUÇTAN 20 YIL HAPİS CEZASI

2014 yılından bu yana tutuklu bulunan kadının cezası da kesinleşti. Mahkeme heyeti, çocuklara ait cinsel içerikli görüntü bulundurmak ve tecavüz suçundan yargılanan kadını 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kadının şartlı olarak tahliye edilemeyeceği de belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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