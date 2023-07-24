İETT otobüsünde köpek tartışması: Ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada

Tepki çeken olay, dün öğle saatlerinde Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Aybike Ç., American Staff türü köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkarttı. Bir süre sonra Aybike Ç., sıcak hava nedeniyle köpeğinin patilerinin yanmaması için evine İETT’ye bağlı özel halk otobüsüyle dönmek istedi. O esnada Gültepe-Şişli hattında çalışan otobüs şoförü C.G. otobüse binmek isteyen Aybike Ç.'ye iddiaya göre köpekle binemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine şoför ile kadın arasında tartışma çıktı.

OTOBÜSE ALINMAYINCA ŞOFÖRE SALDIRDI

Tartışmada köpeğinin ağızlığının olduğunu ve köpeğin herhangi bir engelinin olmadığını söyleyen kadın, şoförü bir türlü ikna edemedi. Şoför ise köpekle binebilmesi için İETT Hareket Amirliğinden izin alması gerektiğini söyledi.

Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan Aybike Ç., kendisini görüntüleyen şoföre saldırdı. Ardından da kadın, köpeğiyle birlikte otobüsten indirildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Öte yandan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İHA

