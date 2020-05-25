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  4. Köpekler aç kalmasın diye ekmek dolabının camını kırdı

Köpekler aç kalmasın diye ekmek dolabının camını kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 23:48 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir kişi ’sokak köpekleri aç kalmasın’ diyerek bir marketin ekmek dolabının camını kırdı.

Köpekler aç kalmasın diye ekmek dolabının camını kırdı

Olay, Muğla’nın Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi 3’üncü sokakta bulunan bir markette meydana geldi.

Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen S.S isimli şahıs ’sokak köpekleri aç kalmasın’ diyerek bir marketin ekmek dolabının camını kırdı. Ardından dolaptaki simit ve poğaçaları yere bıraktı.

SESİ DUYAN VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Çıkan ses ile marketin yanında bulunan huzurevi sakinleri ve vatandaşlar panik yaşadı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. S.S isimli kişi emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sokak köpekleri ise yere bırakılan poğaçaların tadını çıkardı. Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar bu kişinin ilk vakasının olmadığını ve akli dengesinin bozuk olduğunu iddia etti. (İHA)

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