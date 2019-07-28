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Köpekler, ırk standartları için yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 20:47 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 350 köpek, 'Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları' için yarıştı.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 350 köpek, 'Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları' için yarıştı. Dereceye giren köpeklerin ise Türkiye Şampiyonası'na katılacağı belirtildi.

Ereğli Belediyesi'nin desteğiyle Atatürk Kültür Parkı'nda yaklaşık 350 köpeğin katıldığı 'Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları' yarışı düzenlendi. Yurdun dört bir köşesinden sahipleri tarafından getirilen köpeklerden özellikle boyu ve iriliğiyle dikkat çeken çoban ve kangal köpekleri, davetliler tarafından ilgi gördü. Yarışta dereceye giren köpeklerin Türkiye Şampiyonası'na katılacağı öğrenildi.

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