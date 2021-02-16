Köpekler kabul edilmediği için barınağa gitmeyi reddetti

Köpeklerin ne kadar sadık canlılar olduğuna dair dünyanın dört bir yanından birçok öykü var. Ancak bu hikaye sadakatin iki taraflı olabileceğini kanıtlıyor.

Meksika’nın Tijuana kenti sokaklarında 65 yaşındaki evsiz bir kadın siyah poşetin içinde yağmur ve soğuktan korunmaya çalışırken görüldü. Çöp torbasına yakından bakınca, onun kadını ve yanındaki 6 köpeği koruyan bir sığınak olduğu ortaya çıktı.

Chloe olarak da bilinen Luz Maria Olmedo Beltran adlı kadın sekiz yıldır sokakta yaşıyor. Zor bir hayatı olsa da, köpeklerin iyiliğini her şeyden daha fazla önemseyen Chloe ve köpekleri arasında koruma, sıcaklık ve hepsinden önemlisi sevgi ve arkadaşlık var.

Omar Camarillo adlı fotoğrafçının yakaladığı bu kareler yalnızca yaşlı bir kadının içinde bulunduğu zorlu koşulları değil; aynı zamanda koşulsuz sevgi ve şefkatin ne olduğunu da tüm dünyaya gösterdi.