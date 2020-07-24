Köpekler koronanın kokusunu alıyor

Savunma Bakanı bugün köpek eğitim merkezini ziyaret edecek.Almanya'da yapılan bir araştırma, orduda görev verilen özel eğitimli köpeklerin, koronavirüsle ilgili ek eğitim sonrası virüsün kokusunu büyük oranda ayırt edebildiğini ortaya koydu.

Hannover Veterinerlik Yüksek Okulu, Hannover Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hamburg-Eppendorf Üniversite Kliniği'nden uzmanların yaptığı araştırmada özel eğitimli köpeklerin bir haftalık bir eğitim sonrasında Sars-CoV-2 virüsü bulaşmış hastalardan alınan numuneleri diğerlerinden ayırt edebildiği görüldü.

Araştırmada, Alman ordusunun Ulmen kentindeki köpek eğitim merkezinden özel eğitimli sekiz köpek seçildi. "BMC Infectious Diseases" adlı tıp dergisinde makale olarak yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, söz konusu köpekler bir haftalık özel eğitim sonrasında ağız ya da genizden alınan toplam bin 92 adet numunenin yüzde 94'ünü doğru teşhis edebildi.

Numunelerin dağılımının tesadüfi olarak yapıldığı, hangi numunenin virüslü olup olmadığının köpek eğitmenlerince de araştırmacılarca da bilinmediği kaydedildi. Köpeklerin virüslü numunelerin yüzde 83'ünü, negatif numunelerin ise yüzde 96'sını tespit edebildiği bildirildi.