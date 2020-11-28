Köpekler koronavirüsü tespit edebilir mi? İşte yanıtı

Vantaa Belediye Başkan Yardımcısı Timo Aronkyto, “Havaalanında 16-17 bin kadar PCR testi yaptık ve bunların yüzde 1’den azı pozitif çıktı. Köpeklerle yapılan testlerde de pozitif çıkma oranı yüzde 1’den az oldu. Bence iki yöntem arasında istatistiksel bir fark yok” diyor.

İlk sonuçlar umut vadediyor. Köpeklerin virüsü tespit oranı, burundan örnek alınarak yapılan PCR testlerinin tespit oranına çok yakın.

Kossi, E.T. ve Miina, Finlandiya’nın koronavirüse karşı en yeni silahları.

Koronavirüs salgını sonbaharla birlikte tehlikeli bir dönemece girdi. Tüm dünyada vaka sayıları hızla yükselirken uzmanlar virüsü en kolay ve en hızlı şekilde teşhis etme yolları arıyor. Araştırmalar ve ilk denemeler, koku eğitimli köpeklerin virüs taşıyan kişileri tespit etmede PCR yani burundan örnek alınarak yapılan testler kadar başarılı olduğunu gösterdi. Eğitimli köpeklerin, havaalanlarında, tren istasyonlarında ve okullarda devreye sokularak salgınla mücadeleye destek vermeleri planlanıyor.

Araştırmacılar, aslında köpeklerin sürüntü testlerinden daha başarılı olduğunu, çünkü testlerin kaçırdığı pozitif vakaları yakaladıklarını söylüyor.

Köpekler başka hastalıkları tespit etmek için de kullanılıyor. Profesör James Logan, koronavirüs salgını başladığında, sıtmayı tespit etmek için köpek kullanan bir proje üzerinde çalışıyormuş.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan James Logan, “Köpeklerin burnu şaşırtıcı boyutta iyi koku alıyor. Trilyon parça içinde aranan parçacıkları tespit edebiliyor. Bu, olimpik bir yüzme havuzuna bir çay kaşığı şeker atmak ve o şekerin tespit edilmesiyle aynı şey” diye konuşuyor.

Logan, köpeklerin koronavirüs tespit edip edemeyeceklerini araştırmaya başlamış.

James Logan, “Virüsün kendisini değil, virüsün vücudumuzda yol açtığı koku değişikliğini tespit ediyorlar” diyor.

Köpeklerin koronavirüsün tespitinde kullanılıp kullanılamayacağı aralarında Amerika, Finlandiya, İngiltere ve Lübnan’ın da bulunduğu çok sayıda ülkede test ediliyor. Birçok ülkede son aşama denemelerin yakında sonuçlanması bekleniyor. Eğer sonuçlar başarılı olursa, köpekler dünyanın dört bir yanında salgınla mücadelede kullanılabilir.