Köpekler PCR testlerinden bir hafta önce tespit ediyor

Flaman gazetesi De Standaard, köpeklerin yüzde 99,5 doğruluk oranına sahip olduğunu bildirdi. Bu oran, koronavirüs testinin altın standardı olarak kabul edilen burundan alınan PCR laboratuvarı sürüntülerinin hassasiyetinden fazla.

Köpekler, Oostende kentinde bulunan K9 Detection'daki uzmanlar tarafından eğitildi. K9 Detection CEO'su Johan Weckhuyzen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “PCR testi negatif çıkan, ancak bizde pozitif çıkan oyuncular vardı. Sekiz ya da dokuz gün sonra PCR testleri de pozitife döndü. Bizim sonucumuzu takip etselerdi, virüs bulaşmış oyuncu daha önce karantinaya alınırdı ve virüs, oyuncular grubunda daha fazla yayılmazdı" ifadelerini kullandı.

TRİBÜNLER GİBİ KALABALIK ALANLARDA TOPLU TARAMA ARACI OLARAK KULLANILABİLİR

Diğer taraftan futbol kulübü, koklayıcı köpeklerin tamamen PCR testinin yerini almasının olası olmadığını, ancak taraftarların tribünlere geri dönmesini sağlamada, toplu bir tarama test aracı olarak görev yapabileceğini belirtti.

Kulüp, "Birkaç bin kişinin tribünlere girmesinden önce PCR testi yaptırması hem mali açıdan hem de uygulanabilirliği açısından çok zor” dedi.