Köpekler uluslararası arama kurtarma sertifikası için yarıştı

AKUT İzmir Sorumlusu Alper Özkarakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınavda başarılı olan köpeklerin dünyanın her yerindeki arama kurtarma çalışmalarına katılabileceği bilgisini verdi.

Alper Özkarakaş, sınavın farklı etaplardan oluştuğunu, disiplin ve verilen görevleri yerine getirme gibi alanlardaki başarıyı ölçtüğüne değinerek, "Onlar seçilmiş köpekler, insandan çok daha duyarlılar." dedi.

Arama kurtarma köpeği yetiştirmenin büyük zorlukları olduğuna işaret eden Özkarakaş, bu yeteneğe sahip köpeklerin uzun süren eğitimler sonunda hayat kurtardığını da sözlerine ekledi.

İtaat sınavında yüksek puan olan Border Collie cinsi 2 yaşındaki Dante'nin sahibi Olcayto Süder de sınavlara her gün 3 saatlik eğitimlerle hazırlandıklarını, hazırlıklar sırasında köpeğinin de çok eğlendiğini, uluslararası sertifikayı alabilirlerse dünyanın her yerinde can kurtarmaya hazır olduklarını söyledi.