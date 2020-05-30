Köpekler ve sahiplerinin korkulu rüyası olan kedi kamerada

Saldırıya uğrayan Nilüfer Korkmaz, “Çocuklar birden 'geliyor' diye bağırdılar. O anda dönüp baktım kedi hızla bize doğru geliyor. Çok korktuk, kediyi yaralamaktan da korktuk. Sonra o mücadeleden yoruldu, ben olsam o kedinin adını Leopar koyardım" dedi.

Olay Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Nilüfer Korkmaz ve eşi köpekleriyle evden çıktıkları sırada bir anda arkalarından gelen kedinin saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran çift köpeklerini geri çekmeye çalışırken bir yandan da kendilerini korumaya çalıştılar. Kediden kurtulmakta güçlük çeken iki hayvansever, bir ara mecbur kalıp ayaklarıyla da kediyi uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Israrla köpeğin üzerine doğru saldıran kedi, hem köpeğe hem sahiplerine zor anlar yaşatırken, sahibi en son çareyi köpeğini kucağına alıp saklamakta buldu. Öfkeli kedi bir süre sonra saldırıdan vazgeçip kaçtı.

"ÇOCUKLAR 'GELİYOR' DİYE BAĞIRDI"

O anları anlatan Nilüfer Korkmaz, "Eşimle birlikte annemlere gitmek istedik. Eşim, köpeğim ve ben kapıdan çıkarken çocuklar birden 'geliyor' diye bağırdılar. O anda dönüp baktım kedi hızla bize doğru geliyor. Elimde içinde yemek olan tencere vardı, tencerenin üstüne çıktı. Kolum bacağım, eşimin bacağı baya bir çizildi" şeklinde konuştu.