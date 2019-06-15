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Köpekler yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 21:48 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde bu yıl 2.

Kütahya’nın Emet ilçesinde bu yıl 2. kez düzenlenen Pointer ırkı köpek yetiştiricileri ve üreticileri yarışması Emet Termal Resort Otel ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Pointer Irkı Köpek Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Mehmet İrfan Par’ın katıldığı yarışmalara Manisa, Bursa, Bilecik, Aydın, Ankara, Eskişehir, Muğla, İstanbul, Konya, Isparta, Kütahya, Afyon, İzmir ve Denizli illerinden 150 kişi ve 60 adet köpek katıldı.
Irk yarışmalarında, dereceye giren 30 adet pointer köpek ve sahiplerinin ödüllendirildiği etkinlikte, pointer genç dişiler birincisi Aydın bölgesinden Mustafa Bozyiğit olurken, genç erkeklerde birinci Kütahya bölgesinden İsmail Ünlü Çakır, Seterde ise İstanbul bölgesinden Süleyman Şişman oldu. Gün ve yarışma birincisi ise yine Aydın bölgesinden Mustafa Bozyiğit’in Biyance isimli köpeği elde etti. Dereceye girenlere kupa ve madalyaların yanında, av tüfeği, köpek maması gibi hediyeler dağıtıldı.
Etkinliğe ev sahipliği yapan Emet Termal Resort Otel Müdürü Ramazan Sezer, yaptığı açıklamada, ’’Emet’te ikincisi düzenlenen pointer ırkı köpek yarışmasına gelen bütün arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Böyle güzel bir günde bu arkadaşlarımızı burada misafir etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Emet Termal Otel böyle başarıları organizasyonların ikincisini yapıyor. İnşallah 2020 yılında üçüncüsünü yapmak üzere bütün gelen misafirlerimizi buradan uğurluyoruz. Kendilerine hayatlarında başarılar diliyoruz’’ dedi.
Etkinlikleri takip eden ve ödül törenine katılan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Sadece yarışma değil, bölgelerinin tanıtımına katkı sağlayan her türlü dernek ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine destek vermeye çalışıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında bor ve termalin başkenti Emet ilçemize gelen avcı ve köpek yetiştiricisi kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Emet mevcut doğasıyla bu tür organizasyonlarla, önümüzdeki dönemlerde daha çok sesini duyuracaktır. Bu etkinlik sadece bir yarışma değil, yeni bölge, yeni insanalar tanıyıp dostlukları pekiştirme adına güzel etkinliklerdendir. Ben bu etkinliğe katılan tüm avcı ve köpek yetiştiricisi kardeşlerimizin hepsini birer kültür elçimiz olarak gördüğümüzü belirterek desteklerimizin artarak devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Ayrıca bu organizasyona sponsor olan tüm firmalara teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.
Etkinlik, dereceye giren köpeklere ve sahiplerine protokol tarafından ödül verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

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