HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Köpeklerden insanlara büyük ders!

Köpeklerden insanlara büyük ders!

İLGİNÇ HABERLER  | 14.07.2020 10:57 | Son Güncelleme

Eskişehir'de Tılsım isimli sokak köpeği, bir servis minibüsü tarafından ezildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeği ezen kişi uzaklaşırken, yerde kıvranan Tılsım'ın acısına kayıtsız kalamayan diğer sokak köpekleri yanına koştu. Ortaya çıkan görüntü özellikler sokak hayvanlarına zarar verenlere bir ders oldu.

Eskişehir’de bir servis minibüsünün, sıcak yüzünden yolun ortasındaki gölgelik alanda yatan ‘Tılsım’ isimli köpeği ezme görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, köpeğin üzerinden geçen araç ilerlerken, yolun ortasında acıdan kıvranan köpeğin yardımına çevresinde bulunan dostları koştu. Yolun ortasında kıvranan Tılsım’ı gören diğer köpekler dakikalarca başından ayrılmadı. Çevrede bazı vatandaşlar köpeğin yanına geldi. Ardından alınan Tılsım bir veteriner kliniğine getirildi. Burada tedavi altına alınan köpeğin belinde ve ayağından kırık tespit edildi. Yaşanan olay an ve an güvenlik kameralarına yansıdı. Tılsım’ın yolda kıvrandığı sırada başına toplanarak yardım etmeye çalışan diğer sokak köpekleri ise yaptıkları bu hareketle çoğu insana ders verdi.

'İLK KOŞAN CAN DOSTLARI OLDU'

Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) Başkanı Nesrin Çiçek, yaşanan durumun çok sayıda sokak hayvanının başına geldiğini söyledi. Yaşanan olay hakkında bilgi veren Çiçek, şunları söyledi:

“Durumdan arkadaşlar haberdar etti. Sıcaklardan dolayı ağaçların gölgesinin vurduğu yerlerde canlarımız yatıyor. Bir servis üstünden geçmiş. Durmuş, bir hassasiyet göstermiş. Alıp kliniğe getirdik. Kalçasında ve ön kolunda kırık var. Müşahede altında şu anda. Aracın altında çırpınırken, ilk koşan gene kendi can dostları oldu. Bu da duygu eşiklerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.”

Veteriner Hekim Mustafa Sayın ise köpeğin durumu hakkında şunları söyledi:

“Erken müdahale edildiği için inşallah iyiye gidecek. Takiplerini yapacağız. Şu anda röntgen görüntülerine göre kırıkları var. Herşey güzel gidiyor.” (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
İstanbul’da taksici terörü! 2 yumrukla nakavt ettiİstanbul’da taksici terörü! 2 yumrukla nakavt etti
Mustafa Şentop kimdir?Mustafa Şentop kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Ermenistan hedefleri tek tek vuruldu

Ermenistan hedefleri tek tek vuruldu

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken gerilim filmleri

Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken gerilim filmleri

'Yamyam' çekirge kendi türünü yerken böyle görüntülendi

'Yamyam' çekirge kendi türünü yerken böyle görüntülendi

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı

Araştırma: Dünyanın sonu bu yıl gelecek

Araştırma: Dünyanın sonu bu yıl gelecek

Diğer Haberler
50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi kucağında kurtardı

Uçurumda mahsur kaldı, böyle kurtarıldı

İstanbul’da taksici terörü! 2 yumrukla yere serdi

İstanbul’da taksici terörü! 2 yumrukla nakavt etti

Kardeşiyle kavga eden dev goril koronavirüs testine gitti

Kardeşiyle kavga eden dev goril koronavirüs testine gitti

'Ölü insan parmağı' şeklindeki tuhaf mantar viral oldu

'Ölü insan parmağı' şeklindeki tuhaf mantar viral oldu

Erkeklere işkence ederek ayda 130 bin TL kazanıyor

Erkeklere işkence ederek ayda 130 bin TL kazanıyor

Bizde normal ama yabancı kültürlerde çok ayıp! Yurt dışına gidenler bunlara dikkat etmeli...

Bizde normal ama yabancı kültürlerde çok ayıp!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.