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Köpeklerden kaçan dağ keçisinin müthiş tırmanışı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.11.2020 16:26 | Son Güncelleme

Tunceli’de köpeklerden kaçan erkek bir dağ keçisinin zorlu kayalıklara tırmanışı görüntülendi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyünde bulunan Bağın Kaplıcası yakınlarına gelen bir dağ keçisini köpekler kovaladı.

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşların müdahalesiyle köpekler bölgeden uzaklaştırılırken dağ keçisi zorlu kayalıklara tırmanarak uzaklaştı. O anları vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

"TIRMANARAK UZAKLAŞTI"

Keçinin tırmanış anını kaydeden Metin Narin, “Köpekler tarafından kovalanan dağ keçisi uçurumun kenarına kadar indi. Köpekleri bölgeden uzaklaştırdıktan sonra kayalık alana tırmanarak uzaklaştı. Ben de keçinin tırmanma anlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldım” dedi.

(İHA)

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