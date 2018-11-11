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Köpeklerden kaçarken denize atlayan ceylan kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 15:07 | Son Güncelleme

Kocaeli'de köpeklerin saldırısından kaçarak denize atlayan yaralı yavru ceylan, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçarak denize atlayan yaralı yavru ceylan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Eskihisar sahilinde yavru ceylanın denizde yüzdüğünü gören çevredeki amatör balıkçılar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yavru ceylanın karaya çıkmasını bekledi. Bir süre denizde yüzdükten sonra kıyıya çıkan yavru ceylan, itfaiye ekiplerince yakalanarak üzerine battaniye örtüldü.

Yavru ceylanın, Gebze TÜBİTAK yerleşkesindeki tabiat parkında yaban hayvanların bulunduğu yerde köpekler tarafından saldırıya uğradığı ve kaçarak denize girdiği tespit edildi. Yavru ceylanın köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı görüldü. Ekipler, TÜBİTAK yetkililerine haber verdi.

Kurtarılan yavru ceylan, Darıca Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Burada veteriner tarafından sağlık kontrolü yapılan yavru ceylanın, ameliyata alındığı öğrenildi.

Amatör balıkçı Azmi Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık tutarken köpeklerden kaçan yavru ceylanın denize atladığını söyledi.

Durumu itfaiye, zabıta ve jandarmaya haber verdiğini belirten Aydın, hayvanın ekipler tarafından kurtarıldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ceylan deniz Gebze kurtarma

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