Köpeklerden kaçarken TIR'ın altında kalıp, öldü

Mehmet CAN MERAL/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, köpeklerin saldırısından kaçmak isterken yola çıkan inşaat işçisi Onur Sağır (25), çimento yüklü TIR'ın altında kaldı. Sağır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bodrum-Milas karayolu Kumköy kavşağında, saat 07.00 sıralarında B.S.'nin kullandığı 48 LF 624 plakalı çimento yüklü TIR, inşaat işçisi Onur Sağır ile bir sokak köpeğine çarptı. Yaralanan Sağır, olay yerine çağrılan ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Sağır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan köpek ise acı içinde kaçarak, gözden kayboldu. Antalya'dan bölgedeki bir inşaatta çalışmak için geldiği belirlenen Sağır'ın valizi de yol kenarında bulundu. Kazanın Onur Sağır'ın kendisine saldıran sokak köpeklerinden kaçmak isterken aniden yola fırlaması üzerine meydana geldiği belirlendi. Polis, TIR şoförü B.S.'nin ifadesine başvururken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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