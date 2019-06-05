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Köpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 19:15 | Son Güncelleme

 SİNOP'un Erfelek ilçesinde başıboş köpeklerden kaçtığı sırada yüksekten atladığı yolda yaralanan karaca, Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.

Köpeklerden kaçarken yaralanan karaca tedaviye alındı

Esra AKSU/ERFELEK (Sinop), (DHA)- SİNOP'un Erfelek ilçesinde başıboş köpeklerden kaçtığı sırada yüksekten atladığı yolda yaralanan karaca, Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.
İlçede Atatürk Caddesi'nde yol kenarında yaralı halde karacayı görenler, belediye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevrede başıboş köpeklerden kaçtığı sırada yüksekten yola düşmesi sonucu yaralandığı belirlenen karacaya ilk müdahaleyi yaptı. Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karacanın, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.

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