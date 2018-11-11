Köpeklerden kaçıp denize atlayan geyiği itfaiye kurtardı

Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde köpeklerden kaçıp denize atlayan geyik, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hayvanat bahçesine götürüldü.
Olay, Gebze ilçesi Eskihisar Sahili'nde meydana geldi. TÜBİTAK'ın Gebze'de bulunan yerleşkesi içerisindeki tabiat parkında yaşayan bir geyik, kendisini kovalayan köpeklerden kaçıp denize atladı. Yakındaki Eskihisar sahiline kadar yüzen geyiği gören vatandaşların ihbarı üzerine sahile gelen itfaiye ekipleri, denize girerek geyiği çıkardı. Üşüyen geyiğin üzerine battaniye örtüldü. Geyik, Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Veterinerler geyiği sağlık kontrolünden geçirdi.
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