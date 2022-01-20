Köpeklere taşla saldırdı! Savunması 'pes' dedirtti: Hayvana attım, sana değil

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Ataşehir'de meydana geldi. Kendisine ve hayvanlarına zarar veren köpeklere bir genç taşla saldırdı. Olayı gören çevredeki bir vatandaş ise duruma tepki gösterdi. Olayın saniye saniye kaydedildiği görüntülerde gencin kendini korumak için yaptığı savunma ise 'pes' dedirtti.

OLAYI KAYDA ALARAK GENCİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

İddiaya göre, bir genç evinin önünde kendisine ve hayvanlarına zarar veren köpeklere eline aldığı taşla saldırdı. Olay esnasında sokaktan geçen bir kadın ise durumu kayda alarak gencin üzerine yürüdü. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma büyüdü. Araya sokaktan geçen bir başka vatandaş girerek tarafları uzaklaştırdı. İkili arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

"HAYVANA TAŞ ATTIM SANA DEĞİL"

Görüntülerde, tepki gösterilen genç, "Hayvana taş attım, sana değil" diyerek kendini savundu.

"BUNLARIN YAŞANMASI BİZİ ÜZÜYOR"

Yaşanan olay sonrası konuşan mahalle sakinlerinden Ramazan Demir, “Özellikle havalarda soğumuşken biz onlara yemek ve barınak yaparken diğer yandan mahallemizde bunların yaşanması bizi üzüyor. İnsanlarda merhamet olmadığı sürece bunlar yaşanmaya devam edecek. İnşallah bu son olur. Taşı alıp hayvana gösterirsen tabi ki o da saldırır. Mahallemizde umarım bu tarz şeyler bir daha yaşanmaz” diye konuştu.

Kaynak: İHA

