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Köpeklere yeni görev! 10 saniyede koronavirüs tespiti

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2020 17:55 | Son Güncelleme

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’deki havalimanında görevlendirilen eğitimli köpekler koronavirüs (Covid-19) taşıyan kişileri terinden tespit edecek. Köpeklerin, kişide koronavirüs olup olmadığını yaklaşık 10 saniye içerisinde tespit edebildiği ifade ediliyor.

Köpeklere yeni görev! 10 saniyede koronavirüs tespiti

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bulunan Helsinki-vantaa Havalimanı’nda eğitimli köpekler, koronavirüs taşıyan kişileri tespit etmek için göreve başladı. Köpeklerin, test yaptırmak isteyen kişilerden alınan ter örneklerini koklayarak koronavirüs taşıyıp taşımadıklarını tespit ettikleri bildirildi.

KİŞİNİN TERİNDEN 10 SANİYELİK KOVİD-19 TESPİTİ

Havalimanına dışarıdan gelen kişiler, kendilerine verilen peçetelerle boyunlarını siliyor. Daha sonra bu peçeteleri görevlilerin kendilerine verdiği kutuya bırakıyor. Kutuyu alan görevliler ise özel bir ortamda kişinin verdiği örnekleri köpeklere koklatıyor. Köpeklerin, kişide koronavirüs olup olmadığını yaklaşık 10 saniye içerisinde tespit edebildiği ifade ediliyor. Köpeğin virüs olduğu sinyalini vermesi üzerine, örnek alınan kişi havalimanının sağlık merkezine yönlendiriliyor ve burada ücretsiz testi yapılıyor. Helsinki Üniversitesi’nden araştırmacı Anna Hielm-Bjorkman, köpeklerin semptom göstermeyen ve PCR testlerinin tespit edemediği ancak virüs taşıyan kişileri dahi ayırt edebildiğini ileri sürdü.

BİLİM ADAMLARI YÖNTEMLE İLGİLİ NE DİYOR?

Uzmanlara göre koronavirüsün kokusu var. Ancak köpeklerin koronavirüsü tespit etme konusunda hangi kokuya duyarlı oldukları ise henüz bilinmiyor. Hielm-Bjorkman, “Köpeklerin virüsü koklayarak tespit ettikleri bir gerçek ancak aldıkları kokunun tam olarak ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Bunu bulabilirsek, tüm dünyada binlerce köpeği eğitebiliriz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim adamları, enfekte bir kişinin köpeklerin koklayabileceği bir kimyasal salgılayıp salgılamadığını araştırıyor. Fransa’da Haziran ayında yayınlanan araştırmada, enfekte bir kişinin ‘ter kokusunun’ köpeklerin algılayabileceği şekilde farklı olduğuna dair kanıtlar bulunduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

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