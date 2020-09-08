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  4. Köpekleri acımasızca kavga ettirdiler! Bu görüntüler İstanbul'da çekildi

Köpekleri acımasızca kavga ettirdiler! Bu görüntüler İstanbul'da çekildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 10:21 | Son Güncelleme

İstanbul'da cep telefonuna yansıyan görüntüler acımasızlığı gözler önüne serdi. Görüntülerde bir grup şahsın kangal cinsi köpekleri acımasızca kavga ettirdiği görüldü.

İstanbul Tuzla’da çekildiği iddia edilen ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir grup şahıs kangal cinsi köpekleri iş yerlerinin bahçesinde kavga ettirdiler. Görüntülerde köpeklerin kavgasına etrafta oturan vatandaşlar tepki gösterse de köpekleri kavga ettiren şahıslar kavgayı devam ettirdi. Kavgada canı yanan köpeklerin ise feryatları kameraya böyle yansıdı.

Öte yandan köpeklerin kavgasına tepki gösteren bir şahıs tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede birçok kullanıcı tarafından tepki topladı. İHA

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