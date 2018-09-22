Köpekleri ağaca asıp tüfekle vurmuşlar

Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK(Bolu),(DHA)- BOLU'nun Göynük ilçesinde, ağaca asılarak tüfekle ateş edilen 3 yavru köpekten 2'si öldü. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından savcılık soruşturma başlattı.

Göynük Hasanlar köyünde tüfekle vurulan 3 yavru köpek bacaklarından ağaca asılı halde bulundu. Köpekleri bulan vatandaşlar, 2 yavru köpeğin öldüğünü gördü. Yaşayan 1 yavru köpek ise tedavisi için Bolu'ya getirildi. Bolu Veteriner Tıp Merkezi'nde tedavisi süren köpeğin vücudunda 10 adet saçma bulundu. Veteriner Hekim Burhan Karabaş, "Kliniğimize önceki gün akşam saatlerinde Göynük'ten getirilen 4 aylık yavru köpeğe yaptığımız tetkikler sonucunda radyografide baş kısmında 6, kalça ve bacak kısmında 4 olmak üzere toplam 10 adet saçma isabet ettiği görüldü. Yapılan kan sayımında kan değerlerinin oldukça düşük olduğu saptandı. Buna ek olarak kanlı ishal hastalığı da çıktı. Hemen tedavi altına aldık. Bolu Veteriner Tıp Merkezi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu duruma duyarsız kalmayıp yaralı köpeğimizi bizlere tedavisi için ulaştıran hayvansever dostlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu arada olayın yerel basın ve sosyal medyaya yansımasının ardından Göynük Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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