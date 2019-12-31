Köpekleri alındığı için üzülen öğrencilere başkandan sürpriz

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Aziziye ilçesinde bulunan özel anaokulunun bahçesinde, öğrencilerin baktığı 2 köpek, bir mahallelinin şikayeti üzerine barınağa gönderildi. Büyük üzüntü yaşayan öğrenciler için Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sürpriz yaptı. Başkan Orhan'ın yeni yıl hediyesi olarak getirdiği köpekleri 'Fındık'ı gören çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Aziziye'ye bağlı Selçuklu Mahallesi'ndeki özel anaokulunda öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için barınaktan 2 köpek alındı. Anaokulun bahçasinde bakılan 2 köpeğe 'Paşa' ve 'Fındık' isimleri verildi. Köpeklerin yanısıra okul bahçesinde kuş ve tavuk da besleyen öğrenciler, bir kişinin şikayeti üzerine büyük üzüntü yaşadı. Yaklaşık 2 yıl boyunca öğrencilerin okul bahçesindeki özel barınaklarda baktığı köpeklerden rahatsız olan kişinin CİMER'e şikayeti üzerine ilgili kurumlar harekete geçti. Yapılan inceleme sonunda 2 köpek, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

BELEDİYE BAŞKANI ORHAN DEVREYE GİRDİ

Okul bahçesinde baktıkları köpekleri götürülünce öğrencilerin üzüldüğünü öğrenen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, şikayete konu olan zağar kırma cinsi köpeklerle ilgili araştırma yaptı. İki köpeğin çevreye rahatsız veremeyeceklerini belirleyen Başkan Orhan, Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yöneticileriyle görüşerek hayvanların okula verilmesini istedi. Yapılan görüşmeler sonucu iki köpeğin de okula geri verilmesi kararlaştırıldı.

ORHAN ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ YAPTI

Başkan Orhan'ın talebi üzerine merkeze ait araçla 'Fındık' ve bir köpek daha Selçuklu Mahallesi'ndeki okula gönderildi. Görevlilerce süslenen 'Fındık'ı okula getiren Belediye Başkanı Orhan, öğrencilere sürpriz yaptı. Karşılarında köpeklerini gören öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Çocuklar, köpeğin etrafını sarıp, oyunlar oynadı. Yanlış anlaşılma nedeniyle köpeğin okuldan uzaklaştırılıp barınağa götürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Orhan, "Öğrencilerin çok üzüldüğünü duyunca biz de ilgilenmeye karar verdik. Çocuklara bu yaşta hayvan sevgisi aşılamamız gerekir. Biz de böyle bir durumu ortadan kaldırmak istedik. Çocuklardan uzaklaştırılan köpeği geri getirmek için çalışma yaptık. Çocukların bu sevincini görmek bizi çok mutlu etti" dedi.

Barınaktan getirilen Fındık ve okul yönetiminin aldığı köpekle bahçede oyun oynayan çocuklar, daha sonra sınıflarına döndü.

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