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Köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 23:48 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir dere yatağında ayakları bağlanarak çuval içerisinde ölüme terk edilmiş 3 köpek bulundu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir dere yatağında ayakları bağlanarak çuval içerisinde ölüme terk edilmiş 3 köpek bulundu. Çaresiz köpekleri bölgeden geçen avcılar kurtardı.
Olay, Çayköy Mahallesi Ayvacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, domuz avı için gittikleri bölgede dere yatağından köpek sesi duyan avcılar, ayakları bağlı çuval içine konulmuş 3 köpekle karşılaştı. Yürek sızlatan görüntü karşısında avı bırakan avcılar, köpeklerin ayaklarını çözüp çuvaldan çıkardı. Aç ve susuz kalan köpeklere su ve yiyecek veren avcılar, daha sonra köpekleri doğaya bıraktı.
Avcılar, köpekleri bu şekilde vahşice bırakan kişi ve kişilerin bulunmasını istediler. Manisa’nın Turgutlu ilçesinden av için gittikleri Salihli’de karşılaştıkları manzaranın insanlığa sığmayacağını belirten avcı Miraz Çevik, köpeklerin 5-6 gün kadar önce bırakıldığını tahmin ettiklerini, iplerin bağlı olduğu yerlerden köpeklerin ayaklarının çürüdüğünü gördüklerini söyledi. Çevik, "Salihli Çay Mahallesi mevkisinde avlandığımız sırada çalıların arasında beyaz çuvallar olduğunu gördük. Çuvalları incelediğimizde dört ayakları bağlanmış 3 tane Arjantin Dogo cinsi köpek bulduk. Muhtemelen bu hayvanlar 5-6 gün önce oraya bırakılmış. Çünkü ayakları kangren olmuştu. Hemen arkadaşlarımı çağırdım ve avı sonlandırdık. Arkadaşların yardımı ile köpeklerin ayaklarına bağlı olan ipleri çözdük. Biraz bekledikten sonra köpekler kendilerine gelince üzerimizde bulunan yiyecekleri ve sularımızı köpeklere verdik. Bir müddet sonra ayaklanan hayvanları takip ettik ve sonrasında durumu jandarma ve belediye ekiplerine bildirdik" dedi.

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