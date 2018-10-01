Köpekleri dövüştürüp çocuklara izlettirdiler

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde boş araziye araçlarıyla gelen onlarca kişi köpekleri dövüştürdü. Köpeklerin dövüşünü ellerindeki cep telefonları ile kaydedenlerin yanında küçük çocukların da bulunması büyük dikkat çekti.
Köpekleri acımasızca dövüştürenler, cep telefonları ile kaydettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hayvanseverlerin büyük tepkisine neden olan görüntüler, tepkilerin artması sonrasında kaldırılırken, hayvanseverler köpekleri dövüştüren ve çocuklarına izlettirenler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.
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