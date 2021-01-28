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Köpekleri dövüştürüp, görüntülerini paylaştılar

28.01.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Köpekleri dövüştürüp, görüntülerini paylaştılar

Konya'nın Kulu ilçesinde köpek dövüştürüp, görüntüleri sosyal medyada paylaşan 5 kişiye 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan 26 bin 55 TL ceza uygulanıp, haklarında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 4'üne de maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 13 bin 876 TL ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ömeranlı Mahallesi'nde oturan Serkan D.'nin, sosyal paylaşım sitesinde, 4 Ocak'ta yaptırdığı köpek dövüşünün görüntülerini yayınladığını belirledi. Siber suçlar ekibinin de araştırmasıyla şüphelinin adresi belirlendi. Serkan D. hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'nu muhalefet' suçundan 5 bin 211 TL ceza uygulandı ve 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' ile 'mala zarar verme' suçlarından adli işlem başlatıldı.

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Jandarma ekipleri, 25 Ocak'ta da aynı mahallenin Tilkili mevkisinde Volkan D., Yunus B., Nuru D. ve Cihan Ö.'nün köpek dövüştürüp, görüntüleri sosyal medyadan paylaştığını saptadı. Bunun üzerine 4 kişi hakkında da kişi başı 5 bin 211 TL ceza uygulanıp, aynı suçlardan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 4 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için de 13 bin 876 TL ceza uygulandı.

DHA

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