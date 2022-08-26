HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Köpekleri elinden alındı, çatıya çıkıp eylem yaptı!

Köpekleri elinden alındı, çatıya çıkıp eylem yaptı!

26.08.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da elinden alınan 2 yavru köpeğinin ardından bunalıma giren kadın, 4 katlı binanın çatısına çıktı. Köpekleri getirilen kadın, 1.5 saatin ardından eyleminden vazgeçti. Öte yandan çevredeki vatandaşlar yaşananları film izler gibi seyretti. İşte haberin detayları...

Köpekleri elinden alındı, çatıya çıkıp eylem yaptı!

Antalya'da Boston Terrier cinsi yavru 2 köpeği elinden alındığı için bunalıma girdiği öne sürülen 32 yaşındaki kadın E.Ç., çatıya çıkarak eylem yaptı. Köpekleri getirilen E.Ç., yaklaşık 1,5 saatin ardından eyleminden vazgeçerken, çevredeki vatandaşlar yaşananları film izler gibi seyretti.

kad

Olay, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi, Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. E.Ç., uzun süredir baktığı Boston terrier cinsi yavru 2 köpeğin kendisinden alınması üzerine bunalıma girdi. 4 katlı binanın çatısına çıkan E.Ç., köpeklerinin geri getirilmesini istedi. E.Ç.’yi çatıda görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çatının uç noktasında duran ve ayaklarını boşluğa sarkıtan E.Ç.’nin eyleminden vazgeçmemesi üzerine itfaiye ekipleri binanın önüne şişme yatak açtı. Polisler ise yanına yaklaştırmayan E.Ç.'yi, karşı binaya çıkarak ikna etmeye çalıştı.

z2

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Çevrede toplanan mahalle sakinleri ise yaşananları film seyreder gibi izlerler, bir yandan da cep telefonları kayıt yaptı. Caddenin bir tarafı ise ekipler tarafından güvenlik şeridiyle araç geçişine kapatıldı. Bunun üzerine mahalle sakinleri refüje oturarak çatıdaki eylemi izlemeye devam etti.

Z1

Yaklaşık 1.5 saat çatıda kalan E.Ç., eyleminden vazgeçmek için Boston Terrier cinsi köpeklerinin getirilmesini istedi. 2 yavru köpeğin çatıya getirilmesinin ardından eylemine son veren E.Ç., polis ekiplerince çatıdan indirildi.

z3

BRANDAYLA AMBULANSA ALINDI

Kısa süreli baygınlık geçiren E.Ç., hasta taşıma brandası ile ambulansa alındı.

Z22

E.Ç.’nin binadan çıkarılması sırasında çevrede toplananlar alkışlarla eylemine destek verdi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tıraş olurken kanlar içinde yere yığıldı!Tıraş olurken kanlar içinde yere yığıldı!
Kimya mühendisinden çok konuşulacak sözler! 'Sabun, krem ve parfüm gibi ürünler cinsiyet kaymasına neden oluyor'Kimya mühendisinden çok konuşulacak sözler! 'Sabun, krem ve parfüm gibi ürünler cinsiyet kaymasına neden oluyor'
Aracını almaya gitti, büyük şok yaşadı! "Ağlayasım geldi"Aracını almaya gitti, büyük şok yaşadı! "Ağlayasım geldi"
Anahtar Kelimeler:
antalya köpek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Müstehcen görüntüleri paylaşılan AK Partili ilçe başkanı istifa etti

Müstehcen görüntüleri paylaşılan AK Partili ilçe başkanı istifa etti

Emekliler bankalara akın etti! Promosyon miktarı 10 bin liraya dayandı! Metrelerce kuyruk oldu...

Emekliler bankalara akın etti! Promosyon miktarı 10 bin liraya dayandı! Metrelerce kuyruk oldu...

Türkiye Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! HSK'dan açıklama geldi

Türkiye Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! HSK'dan açıklama geldi

Tedirgin eden açıklama! Sır gibi saklanıyor, böyle duyurdu: Savaş uçaklarımız artık...

Tedirgin eden açıklama! Sır gibi saklanıyor, böyle duyurdu: Savaş uçaklarımız artık...

Sosyal medyada gündem oldu! Özdağ'dan imama 'Atatürk' tepkisi

Sosyal medyada gündem oldu! Özdağ'dan imama 'Atatürk' tepkisi

İlginizi Çekebilir

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Arka koltuğunda yarı çıplak bir adam gördü! “Anlam veremedim”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

Ayaklara yapılan en büyük kötülük! Verdiği zararı bir bilseniz...

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.