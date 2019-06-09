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Köpekleri zehirleyen şüphelinin bulunması için para ödülü koydu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 12:51 | Son Güncelleme

Antalya’da yaşayan Cihan Cebeci, dün sabah dışarıya çıktığında biri bahçesinde, diğeri ise bahçe kapısında zehirlenerek ölen 2 köpeğin olduğunu fark etti.

Antalya’da yaşayan Cihan Cebeci, dün sabah dışarıya çıktığında biri bahçesinde, diğeri ise bahçe kapısında zehirlenerek ölen 2 köpeğin olduğunu fark etti. Köpeklerin yediği zehirli etten dolayı öldüklerini ifade eden Cebeci, köpeklere zehirli et veren şüphelinin kim olduğunu ihbar edene, bin TL para ödülü verileceğini söyledi. Cebeci, “Köpek etrafa dışkılarını bırakmış, kusmuş. Etrafa köpüklerde vardı. Köpeğin öldüğü yerde çim bile bitmiyor. Çocuğumuz onu ağzına soksaydı ne olurdu hiç bilmiyorum” dedi.
Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi’nde 7 Haziran Cuma akşamı saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirlenemeyen bir şüpheli yanındaki küçük çocukla beraber, besleme bahanesiyle mahalledeki köpeklere zehirli et verdi. Uzun bir süre köpeklerin başında bekleyen şahıs, ardından aynı mahallede oturan bir çocuk babası Cihan Cebeci’nin bahçe kapısını açarak, köpeklerden bir tanesinin içeriye girmesini sağladı. Zehrin etkisiyle hayatını kaybeden köpeklerden 1’i Cebeci’nin bahçesinde, diğeri ise kapısının önünde can verdi.
Dün sabah saatlerinde evden dışarıya çıkan Cebeci ise, bahçede ıslak çimin üzerinde hareketsiz yatan bir köpeğin olduğunu fark etti. Köpeğin yanına yaklaşan Cebeci, dış kapıda ise diğer köpeğin hareketsiz yattığını gördü. Cebeci, köpeklerin yanında kusmuk, köpük ve etlerin olduğunu da fark ederek, durumu hemen polis ve belediye ekiplerine bildirdi.
Olay yerinde incelemelerde buluna ekipler, köpeklerin yedikleri etten zehirlendiğini tespit etti.

“Aşağı yukarı 6-7 tane köpek o etten yedi”
Olayı anlatan Cihan Cebeci, “Cuma akşamı saat 20.00 sıralarında bir şahıs arabasıyla gelerek, köpeklere et verdi. Hatta yanında küçük bir çocuğu da varı. Biz fazla şüphelenmedik. Bazen sitelerde oturan kişiler köpeklere yemek veriyordu. Onlardan birisi sandık. Adam uzun süre kaldı. Köpeklere zehirli et vermiş. Köpekler can verdi. Hatta, köpekler can verirken onları seyretti. Bizim bahçenin kapısını açmış köpekleri tekrar içeriye salmış. Köpeğin bir tanesi benim bahçemde öldü. Dışarıda da diğer köpekler hayatını kaybetti. Bazılarını ise bulamadık. Aşağı yukarı 6-7 tane köpek o etten yedi. Biz sadece 2 tanesini bulabildik. Köpekler normalde ölmek için ıssız yerlere giderler. Yüksek ihtimalle diğerleri de öyle yaptı” dedi.

“Yakınına gittiğimde gözleri açık, can vermiş durumdaydı”
Dün sabah saat 06.00 sıralarında dışarıya çıktığında köpeklerin cansız bedenlerini gördüğünü belirten Cebeci, “Bir tanesi çimenin üzerinde duruyordu. Çimeni geceden suluyoruz. Normalde köpekler ıslak çimenin üzerinde durmuyorlar. Şüphelendim. Yakınına gittiğimde gözleri açık, can vermiş durumdaydı. Diğeri de kapının önündeydi ve yanında etler vardı. Hemen polisi çağırdık, etleri topladık ve yaktık. Belediye ekiplerini aradık ve köpekleri aldılar” ifadelerini kullandı.
Geceleri köpeklerin bahçeye girmemesi için bahçe kapısını kapalı tuttuklarını dile getiren Cihan Cebeci, “Şüpheli bahçe kapısını açmış ve köpeğin içeriye girmesini sağlamış. Köpek etrafa dışkılarını bırakmış, kusmuş. Etrafa köpüklerde vardı. Köpeğin öldüğü yerde çim bile bitmiyor. Çocuğumuz onu ağzına soksaydı ne olurdu hiç bilmiyorum” şeklinde konuştu.
Köpekleri zehirlediği iddia edilen şüpheliyi bulmak için afiş bastıran Cebeci, şüpheliyi bulan kişiye bin TL para ödülü verileceğini kaydetti. Cebeci, bu duyuruyu sosyal medya hesaplarından da duyurduğunu ifade etti.

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