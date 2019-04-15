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Köpekleri zehirleyenlerin serbet bırakılması itirazı reddedildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 12:31 | Son Güncelleme

Başkentte zehirleyerek 16 köpeğin ölmesine neden olan zanlıların serbest kalmasına itiraz eden savcılığın talebi reddedildi.Ankara Yenimahalle Batıkent’te geçtiğimiz haftalarda, 3 şüpheli 16 köpeği zehirleyerek telef etmişti.

Başkentte zehirleyerek 16 köpeğin ölmesine neden olan zanlıların serbest kalmasına itiraz eden savcılığın talebi reddedildi.
Ankara Yenimahalle Batıkent’te geçtiğimiz haftalarda, 3 şüpheli 16 köpeği zehirleyerek telef etmişti. Gözaltına alınan şüpheliler A.G., L.Ö. ve M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne götürüldü. Savcı Aişe Kalem tarafından sorgulanan şüpheliler ‘sahipli mala zarar verme’ suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Suçlamaları kabul etmeyen 3 şüpheli, 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcı Kalem, zanlıların bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği, savcının itirazının reddedilmesine karar verdi. 3 şüpheli haklarında iddialar kapsamında bu süreçten sonra tutuksuz yargılanacak.

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