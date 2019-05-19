Köpeklerin koku almaması için eroinin üzerine pul biber dökmüşler

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba ilçesinde polisin bir kamyonda, narkotik köpeği 'Alfa' ile yaptığı aramada, kolilerde 132 kilo 410 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcılarının, narkotik köpeklerinin koku almaması için eroinin üzerine pul biber döktüğü görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesi Bardakçı Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonda narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramada, tekstil kolileri içerisine gizlenmiş 132 kilo 410 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin, narkotik köpeklerinin koku almaması için eroinin üzerine pul biber döktüğü görüldü.

Uyuşturucuyla ilgili kamyon şoförü gözaltına alındı.

