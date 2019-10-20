Köpeklerin mutlu olduğu köy

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da yaşayan Hülya Balcı, birikimlerinin yanı sıra bankadan çektiği krediyle aldığı arazide kurduğu "Patiköy"de çoğunluğu engelli 36 köpeğe ev sahipliği yapıyor. Kastamonu'da uzun yıllardır gönüllü olarak sokak hayvanlarının bakımını yapan Balcı, kent merkezinde bulunan evinin çevresindeki komşularıyla sıkıntı yaşaması üzerine Tosya yolu üzerinde şehirden 15 kilometre uzaklıkta arsa satın aldı. Birikimleri ve çektiği kredi ile "Patiköy" adını koyduğu hayvan bakım merkezini kuran Balcı, eşi ve çoğunluğu engelli 36 köpekle burada yaşamını sürdürüyor. Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini söyledi. Patiköy'ü aşama aşama kurduğunu belirten Balcı, "Kurduktan sonra üzerine de konteyner kulübe kurup burada yaşamaya başladık. Kademe kademe eksiklerini tamamlıyoruz. Önce alanı telle çevirdik, ardından köpeklerimiz için küçük kulübeler kurduk. Kulübelerin üzeri bir hayırsever tarafından kurulukla kapatıldı ama ortası açık kaldı." diye konuştu. Şehirden uzak yaşamanın zor olduğunu dile getiren Balcı, şöyle devam etti:

"Kastamonu Devlet Hastanesinde işçi olarak çalışıyorum. Her gün 15 kilometre yol giderek işime ulaşıyorum. Buraya gidip gelmem zor olduğu için borçla araba aldık. Kastamonu merkezdeki elektriği, suyu ve doğal gazı olan evi, sırf evlatlarım için bıraktım, bu dağ başına geldim. Şimdi ne su ne elektrik ne de kalorifer var. Burada yaklaşık 6 ay elektriksiz kaldıktan sonra bir arkadaşımız güneş enerjisi panelleri kurdu. Şu anda onlarla aydınlanıyoruz ama kış yaklaşıyor ve güneş daha az göründüğü için artık yetmiyor. Kışın ne yazık ki elektriğimiz hiç çalışmayacak. Suyu bittikçe belediye getiriyor, depolara koyuyoruz. Önümüz kış, soğuk havalarda sular donacak ve kullanamayacağız. Şebeke suyuna ihtiyacımız var. Isınmayı ise sobayla yapıyoruz." Patiköy'de baktığı köpeklerin çoğunluğunun sokaktan alındığını anlatan Balcı, "Çoğunluğu sokakta bakıma muhtaç olarak bulduğum köpekler. Kimisinin gözü oyulmuş, kimisinin patisi, kimisinin ayağı yok. Yaşlı olanlar var. Dişleri olmadığı için kemiremiyorlar, katı gıda ile beslenemiyorlar. Onları elimle yumuşak gıdalarla besliyorum. Birisi ormana atılmış. Kurtlar yer diye buraya getirdim, yavruladı. Şimdi onun yavrularını büyütüyoruz." diye konuştu.