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  4. Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samuru son anda kurtuldu

Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samuru son anda kurtuldu

24.02.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Altaş köyünde nesli tükenmekte olan su samurlarının biri köpeklerin saldırısına uğradı.

Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Altaş köyünde nesli tükenmekte olan su samurlarının biri köpeklerin saldırısına uğradı. O sırada tesadüfen bölgeden geçen bir vatandaş, ölümle burun buruna kalan su samurunu kurtardı.
Hanak ilçesine bağlı Altaş köyünde karla kaplı alanda yalnız kalan su samuru iki köpeğin saldırısına uğradı. Aracıyla bölgeden geçen Muhammet Şimşik isimli vatandaş, saldırıya şahit olunca aracından inerek su samurunu köpeklerden kurtardı.
Nesli tükenmekte olan ve ürkek yapısı nedeniyle doğada nadiren görülebilen su samuruna köpeklerin saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde saldırgan köpeklerin diş darbelerine uğrayan su samurunun, kurtarıldıktan sonraki kaçışı ve köpekler tarafından kovalandığı anlar yer aldı.

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