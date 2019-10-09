HABER

Köpeklerin saldırdığı karacayı köylü çift kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 12:25 | Son Güncelleme

Bartın'da, köyde köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı

Bartın'da köylü çift tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan karaca, tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Sipahiler köyü sakinlerinden Mustafa Saklı, sabah saatlerinde evinin önünde bir karacaya köpeklerin saldırdığını gördü.

Saklı, eşiyle köpekleri uzaklaştırdıktan sonra yaralı karacayı koruma altına alarak, durumu Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

Yaralı karaca, götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi edildi. Karaca, tedavisinin ardından araçla Kayadibi Kavlak köyüne götürülerek ormanlık alana bırakıldı.

- "Vatandaşların yaban hayata duyarlı olması sevindirici"

Saklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpek sesleriyle uyandıklarını ve köpeklerin karacaya saldırdığını gördüklerini anlattı.

Eşiyle köpekleri uzaklaştırdıklarını söyleyen Saklı, "Daha sonra karacayı korunaklı alana getirdik ve durumu ilgililere bildirdik. Veteriner hekim de yaralarına dikiş atıp tedaviyi yaptı." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman da vatandaşların yaban hayatına karşı duyarlı olmasının sevindirici olduğunu dile getirerek, "Vatandaşların bu tür durumlarda bizi aramalarını istiyoruz. Böyle durumlarda yaralı yaban hayvanlarını durumlarına göre ya doğal yaşama tekrar salıyoruz veya tıbbi müdahaleyi yaparak rehabilitasyon merkezlerine gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Veteriner Tolga Kandıralı da köpeklerin saldırısına uğrayan karacanın boyun ve göz bölgelerinde diş yırtıkları tespit ettiklerini ve gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

Karacanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Kandıralı, "Koruma altındaki bu hayvanlarımızın korunması için özellikle başıboş köpeklere dikkat edilmesi gerekiyor çünkü hayvanlarımız aç olarak dağda dolaşıyor ve nesli tükenmekte olan bu hayvanlara saldırıyor." diye konuştu.

PARTNERUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdiUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdi
İçinde öğrenci bulunan servis aracını kurşun yağmuruna tuttularİçinde öğrenci bulunan servis aracını kurşun yağmuruna tuttular
Mahalle sakinlerini şoke eden su faturasıMahalle sakinlerini şoke eden su faturası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü karaca köpek yaban hayatı Yaralı Karaca

En Çok Okunan Haberler

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beykoz'da öğrencilerin bulunduğu servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İçinde öğrenci bulunan servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İşte patlama anı! Ankara Garı'ndaki saldırının yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Son dakika! Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Son dakika: Bakan Akar'dan operasyon açıklaması

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması

Neli tükenme tehlikesi altında! Bu halde bulundu

Neli tükenme tehlikesi altında! Bu halde bulundu

YPG'li teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendi

Teröristler kazdıkları hendeklere beton blok döşüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.