Köpeklerin saldırdığı öğrenciler otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Antalya’da okula giden iki ortaokul öğrencisi, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırgan köpeklerden kaçarken düşen öğrenciler otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaçarken saniye farkıyla hızla geçen otomobilin birkaç santim dibine düşen öğrenci bir sonraki aracın altında kalmaktan da yine sürücünün dikkati sayesinde kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi’nde 3 gün önce, iki öğrenci okula gitmek üzere evden çıktı. Emrah Caddesi üzerinden yürüyen iki öğrenciye, bir anda iki sokak köpeği saldırdı. Korkuyla sağa sola koşmaya başlayan öğrenciler büyük panik yaşadı. Öğrencilerden biri asfalt zemine düşüp hafif şekilde yaralanırken, diğer öğrenci bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaçarken ayağı refüje takılıp düşen öğrenci, hızla geçen bir otomobilin birkaç santim dibine adeta kapaklandı. Aynı öğrenci ikinci otomobilin altında kalmaktan ise sürücünün dikkati sayesinde kurtuldu. Her iki öğrenci de çevreden gelen esnafın köpekleri uzaklaştırmasıyla rahat bir nefes alabildi. Köpeklerin saldırı anı ve öğrencilerin kaçması iş yeri kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki öğrencinin kaçarken düşmesi, köpeklerin kovalaması ve öğrencilerin otomobile çarpılmaktan son anda kurtulması saniye saniye kaydedildi.