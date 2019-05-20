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Köpeklerin saldırıp öldürdüğü yaşlı kadın defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 17:08 | Son Güncelleme

Elazığ’da sürü halinde gezen sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ölen yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı.Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Esentepe Mahallesi Kır Çiçeği Sokak’ta meydana geldi.

Köpeklerin saldırıp öldürdüğü yaşlı kadın defnedildi

Elazığ’da sürü halinde gezen sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ölen yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Esentepe Mahallesi Kır Çiçeği Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyi ve yengesiyle birlikte yaşayan Çiçek Boztaş (82), su doldurmak için evden çıktı. Çeşmeden su doldurup dönen yaşlı kadın, evine yaklaşık 30 metre kala sürü halindeki sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin birine saldırdığını uzaktan gören çoban seslenerek mahalle sakinlerinin duymasını sağladı hem de yardıma koştu. Çevredekiler yetişene kadar köpekler yaşlı kadını bir çok yerinden ısırdı. Olay yerine yetişenler köpekleri kovalarken sağlık ekiplerine de haber verdi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hastane morgunda otopsisi tamamlanan yaşlı kadının cansız bedeni yakınları tarafından alınarak Ehlibeyt Cem Evi ve Kültür Merkezine götürüldü. Cemevinde kılınan cenaze namazı sonrası Boztaş’ın cenazesi Gülmez mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Köpeklerin saldırıp öldürdüğü yaşlı kadın defnedildi

Köpeklerin saldırıp öldürdüğü yaşlı kadın defnedildi

Köpeklerin saldırıp öldürdüğü yaşlı kadın defnedildi

Köpeklerin saldırıp öldürdüğü yaşlı kadın defnedildi

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