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Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 10:31 | Son Güncelleme

Artvin’in Borçka ilçesi Zorlu köyünde köpeklerin saldırısına uğradığı belirlenen karaca tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Zorlu köyünde ormanlık alanda köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan 3 yaşındaki dişi karaca, vatandaşlar tarafından bulunarak Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.Köye gelerek yaralı karacayı teslim alan ekipler ilk müdahaleyi burada yaptı.

Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı

Artvin’in Borçka ilçesi Zorlu köyünde köpeklerin saldırısına uğradığı belirlenen karaca tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Zorlu köyünde ormanlık alanda köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan 3 yaşındaki dişi karaca, vatandaşlar tarafından bulunarak Artvin Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Köye gelerek yaralı karacayı teslim alan ekipler ilk müdahaleyi burada yaptı. Veteriner ekipler eşliğinde tedavisi yapılan yaralı karaca, iyileşmesinin ardından yeniden doğaya salınacak.

Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı

Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı

Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı

Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı

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