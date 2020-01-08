HABER
  4. Köpeklerin saldırısına uğrayan kişi, öldü

Köpeklerin saldırısına uğrayan kişi, öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 23:03 | Son Güncelleme

ADANA'da, yağış sonrası portakal bahçesini kontrole giden Hatip Sayılgan (60), 5 sokak köpeğinin saldırması sonucu hayatını kaybetti.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, yağış sonrası portakal bahçesini kontrole giden Hatip Sayılgan (60), 5 sokak köpeğinin saldırması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesinin kırsal Yalmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İki gün süren yağmurun ardından bugün öğleden sonra portakal bahçesini kontrole giden Hatip Sayılgan, iddiaya göre akşam olmasına rağmen dönmeyince yakınları telefonla arayarak kendisine ulaşmak istedi. Sayılgan, telefonunu açmayınca, yakınları kontrol etmek için traktör ile bahçeye gitti. Sayılgan'ın yeğeni Mehmet Ali Baysal, portakal bahçesine geldiğinde dayısına seslenmesine rağmen bir türlü bulamadı. Daha sonra köpek havlamalarını fark edip, sesin geldiği yöne doğru giden Baysal, 3 köpeğin dayısının üzerinde olduğunu iki köpeğin ise başında beklediğini gördü. Bu kez köpekleri, Baysal'ı fark edip, saldırdı. Bunun üzerine Baysal, av tüfeği ile köpeklere ateş ederek, birini öldürdü.
KÖPEKLERİ HAMİLEYKEN BESLEMİŞ
Daha sonra dayısının köpeklerin saldırısına uğradığını gören Baysal, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sayılgan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Sayılgan'ın, kendisini parçalayan köpekleri hamile olukları dönemde beslediği, köpekler yavruladığında ise onların yavrularına da baktığı öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sayılgan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı araç saldırısı: 4 şehit (2)- YenidenBarış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı araç saldırısı: 4 şehit (2)- Yeniden
Arzu Ertan cinayetinde 'pes' dedirten savunma!Arzu Ertan cinayetinde 'pes' dedirten savunma!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi açıklaması: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi açıklaması: İzin vermeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arzu Ertan cinayetinde 'pes' dedirten savunma! 'Ayağım takıldı!'

Arzu Ertan cinayetinde 'pes' dedirten savunma!

8 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

8 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonucu sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Şans Topu'nda büyük ikramiye bir kişinin oldu

Adana’da köpek vahşeti! Dayısını parçalanmış halde buldu

Korkunç olay! Parçalanmış halde buldu

Amasya'da alışveriş merkezinde yangın: 2 ölü, 4 yaralı

Amasya'da AVM'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de intihar girişiminde bulunan kişiyi kaymakam ikna etti

Bir türlü inmedi! Kaymakam ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.