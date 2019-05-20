Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 82 yaşındaki kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta çeşmeden su doldurduktan sonra eve dönen Çiçek Boztaş, köpeklerin saldırısına uğradı.
Durumu gören çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu olayda Boztaş ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Boztaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Boztaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Gülmez Mezarlığında toprağa verildi.