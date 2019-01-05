Köpeklerin saldırısında ölen öğrenci defnedildi

Daha önce sokak köpekleriyle ilgili şikayetlerde bulunduklarını iddia eden mahalle sakinleri de Hacılar Belediyesine tepki gösterdi.

Törende, Hacılar İlçe Müftüsü Mehmet Özbek'in öğle namazı öncesi camide hayvan haklarıyla ilgili vaaz vermesine, Özer'in ailesi ve yakınları tepki gösterdi. Aile bireyleri, camideki vatandaşlarca sakinleştirildi.

- "En ince ayrıntısına kadar soruşturulacak"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği sosyal tesislerinde düzenlenen asayiş toplantısında yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden öğrencinin ailesine sabır diledi.

Aynı olayda yaralanan öğrenci Ali Tuğrul'u hastanede ziyaret ettiğini anlatan Günaydın, şöyle konuştu:

"Tabii bu olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatıldı. Bu olay bütün yönleriyle ilgili kurumlar tarafından araştırılacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın. En ince ayrıntısına kadar gerekli soruşturma yapılacak. Bu konuda suçu, ihmali olan kim varsa hakkında idari ve adli işlem yapılacaktır. Ailemize başsağlığı diliyorum."

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın da otopsinin yapıldığını, soruşturmanın başlatıldığını, olayda kastı, ihmali olanlar hakkında adli işlem yürütüleceğini söyledi.

Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri Mehmet Özer ve Ali Tuğrul, dün, Akdam Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğramış, öğrencilerden Özer olay yerinde hayatını kaybetmişti.

