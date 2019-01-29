Köpeklerin yaya geçidini kullandığı anlar kameraya yansıdı

Tokat’ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen sokak köpeklerinin o anları kameralara yansıdı.
Gaziosmanpaşa Bulvarı Taşhan önündeki yaya geçidi önüne gelen iki sokak köpeği önce araçların geçmesini bekledi. Sonra yolun boşalması ile birlikte yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti. Yaya geçidini kullanan vatandaşlar da köpeklerin yaya geçidinden geçmesini şaşkınlıkla izlediği o anlar kameralara yansıdı.
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