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Köpeklerin yaya geçidini kullandığı anlar kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 23:52 | Son Güncelleme

Tokat’ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen sokak köpeklerinin o anları kameralara yansıdı.Gaziosmanpaşa Bulvarı Taşhan önündeki yaya geçidi önüne gelen iki sokak köpeği önce araçların geçmesini bekledi.

Tokat’ta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen sokak köpeklerinin o anları kameralara yansıdı.
Gaziosmanpaşa Bulvarı Taşhan önündeki yaya geçidi önüne gelen iki sokak köpeği önce araçların geçmesini bekledi. Sonra yolun boşalması ile birlikte yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti. Yaya geçidini kullanan vatandaşlar da köpeklerin yaya geçidinden geçmesini şaşkınlıkla izlediği o anlar kameralara yansıdı.

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