Köpeklerinin yaylada ölüme terk edilmesine tepki

Deniz ÖZEN/BOYABAT (Sinop), (DHA)- SİNOP'un Boyabat ilçesine bağlı Emirli Yaylası'nda ormanlık alana kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından terk edilen 30 köpek, açlık ve ölümle savaşıyor. Beslemeye çalıştıkları köpeklerin ölüme terk edilmesine tepki gösteren hayvan severler, yetkililerden yardım istedi.

İlçeye bağlı 1300 rakımlı Emirli Yaylası'nda geçen ay, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ormanlık alana başıboş 30 köpek, terk edildi. Terk edildikleri yaylada açlık ve ölümle savaşıp, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara, civar köyde yaşayanlar sahip çıktı. Durumu yetkililere iletmelerine karşın önlem alınmadığını öne süren köy sakinleri ve hayvan severler, kendi imkânlarıyla mama ve çeşitli yiyeceklerle beslemeye çalıştıkları köpeklerin ölüme terk edilmesine tepki gösterdi. Hayvan sever köylülerinin yanı sıra esnaf olan bazı vatandaşlar da terk edildikleri yerde açlıktan durumu ağırlaşan köpekleri de özel araçlarıyla götürdüğü kent merkezinde veterinere tedavi ettirdi. Köy sakinlerinin yanı sıra bazı esnaf, sahip çıktıkları köpeklerin barınaklara yerleştirilmesi için yetkililerden yardım istedi.

'KÖPEKLER HASTA VE ÇOK AÇ'

Hayvan sever Sinan Ergen, aç kalan köpekleri beslediklerini belirterek, "Buraya bırakılan köpek sayısı yaklaşık 30. Birkaçına ulaştık, diğerleri ise aç oldukları için bölgedeki şantiyeye kadar ulaşmışlar. Onlar orada kurtarmışlar kendilerini. Bazıları çevre köylere sığınmış. Köpekler hasta, aynı zamanda da çok açlar. Bu konuda sayın valimizden, yetkililerimizden yardım istiyoruz. Bu köpekleri buradan alıp, hayatlarını devam ettirebilmeleri için kurtarmamız gerekiyor" dedi.

'BUNU NASIL BİR VİCDANLA YAPTILAR'

Emirli Yaylası'nda taş ocağı şantiyesinde çalışan Bayram Ali Yıldırım da köpeklerin ölüme terk edilmesinin vicdana sığmadığını söyleyerek, "Bu köpekleri buraya bırakanlar, bunu nasıl bir vicdanla yapmış. Bunlara burada bakmamak, kovalamak olmaz vicdan lazım. Elimizden geldiğince bakıyoruz. Köpeklerin buradan alınması lazım, önümüz kış ve bu yaylada kışın kimse yok. Eğer alınmazsa ölürler" diye konuştu.

'KOYUNLARIMIZA SALDIRIYORLAR'

Emirli Yaylasında çobanlık yapan Adem Balkanoğlu ise "Köpekler buraya bırakıldı. Bir sabah çıktık ki, her yer köpek dolu, şaşırdık. Köpeklerin yarısı dağlarda yarası da köye sığındı. Aç oldukları için koyunlarımıza da saldırıyorlar. Buna acilen önlem alınmalı" ifadelerinde bulundu.